Sabor penzionera Srbije u Vrnjačkoj Banji

U Vrnjačkoj Banji će od 30. septembra do 3. oktobra biti održan 18. Sabor penzionera Srbije – Olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, objavio je Savez penzionera Srbije, koji u saradnji sa Sindikatom penzionera Srbije „Nezavisnost“ organizuje ovaj sabor, a povodom Međunarodnog dana starih 1. oktobra.

Očekuje se prisustvo oko 800 učesnika i gostiju iz svih krajeva zemlje.

U sportskom programu učestvovaće oko 550 takmičara, svrstanih u više od 110 ekipa u pet disciplina, primerenih godinama penzionera.

Osim sportista, na saboru će učestvovati slikari i ikonopisci, u okviru 16. Likovno-ikonopisačke kolonije, kao i najbolji hor starijih iz Udruženja penzionera Aranđelovca i folklorni ansambl iz Negotina.

Tradicionalne književne susrete imaće najbolji na literarnom konkusu Književnog kluba trećeg doba, a biće organizovan i filmski program.

U okviru međugeneracijske saradnje, organizovaće se panel: „Pošumljavanje Srbije“, uz učešće mladih i starijih učesnika omladinskih radnih akcija iz Novog Pazara i drugih mesta, kao i članova kluba ekologa Pokreta trećeg doba Srbije.

Dosadašnjih 17 olimpijada, okupilo je oko 14.000 učesnika.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

