Sabalenka savladala Noskovu i plasirala se finale u Indijan Velsu

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u finale WTA turnira u Indijan Velsu, pošto je danas u polufinalu pobedila Čehinju Lindu Noskovu rezultatom 6:3, 6:4 za sat i 29 minuta.

Sabalenka je u prvom setu napravila dva brejka, a u drugom setu je jednom oduzela servis protivnici i tako došla do pobede i borbe za trofej.

Kazahstanska teniserka Elena Ribakina pobedila je Ukrajinku Elinu Svitolinu sa 7:5, 6:4 i tako izborila plasman u finale Indijan Velsa.

Tanjug

