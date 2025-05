Sa niškog aerodroma “Konstantin Veliki” od juna do Tivta, Krfa i Atine!

Sa niškog aerodroma “Konstantin Veliki” putnici će već od juna moći da lete i do Tivta, Krfa i Atine. Biće im dostupne i čarter linije turističkih agencija, do Antalije u Turskoj i Monastira u Tunisu. Linija do Tivta biće aktivna od 14. juna dva puta nedeljno. A realizovaće je Er Srbija, dok će od 1. juna biti dostupna i linija do Krfa, koju će realizovati avio-kompanija Rajaner. Od 15. juna i do Atine, avio-kompanija Er Srbija. Obe linije biće dostupne dva puta nedeljno, navodi se u saopštenju “Aerodroma Srbije”.

Od ostalih morskih destinacija, kako se navodi, do kojih se može leteti sa niškog aerodromu, tu je i već dostupna celogodišnja linija do Malte kompanije Rajaner. Do ove destinacije leti se četiri puta nedeljno.

Od juna će biti dostupne i dve čarter linije turističkih agencija, do Antalije u Turskoj i Monastira u Tunisu. Putnici se o svim detaljima vezanim za red letenja i terminima letenja do željenih destinacija mogu informisati na zvaničnom sajtu niškog aerodroma. Karte su već dostupne na portalima avio-kompanija.

Iz “Aerodroma Srbije” podsećaju da je prošlo mesec dana od početka letnjeg reda letenja, a na aerodromu “Konstantin Veliki” se beleži porast broja putnika. Tokom aprila meseca realizovane su 294 avio-operacije. Broj putnika je za 35 odsto veći od broja putnika u martu, a za osam odsto veći nego u aprilu prošle godine i iznosi 32.195.

Na niškom aerodromu je trenutno dostupno deset destinacija, pozitivan trend rasta broja putnika se očekuje i u maju. Tokom juna će se aktivirati i popularne morske destinacije. Što se tiče kargo transporta aerodroma u Nišu, u aprilu je zabeležen rekordan prevoz robe u odnosu na mesece tokom prethodnih godina, navodi se u saopštenju.

ZajecarOnline/tanjug/J.V.

