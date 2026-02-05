Rvačka reprezentacija Srbije nastupa u Zagrebu sa 11 takmičara

Rvačka reprezentacija Srbije u grčko-rimskom stilu nastupiće sa 11 takmičara na prvom ovosezonskom turniru iz renking serije, koji se od 5. do 8. februara održava u Zagrebu.

Boje Srbije braniće: Sebastijan Kolompar (55 kg), Georgi Tibilov (60 kg), Dejan Berkec (63 kg), Sebastijan Nađ (67 kg), Aleksa Ilić (77 kg), Ognjen Jakovljević, Antal Vamoš (82 kg), Andrija Mihajlović (87 kg), Mihail Kadžaja, Uroš Krstin i Luka Katić (97 kg).

Reprezentacija spremno dočekuje prvi izazov u novoj sezoni

Prvi trener srpskih rvača Vojislav Trajković istakao je da reprezentacija spremno dočekuje prvi izazov u novoj sezoni s obzirom da je pripremni period odrađen na najbolji mogući način.

“Kompletne bazične pripreme realizovali smo na Divčibarama gde smo zaista imali vrhunske uslove za trening. Uradili smo sve što je bilo planirano, a najvažnije je da su nas mimoišle povrede i bolesti, tako da smo sve ono što smo zamislili uspeli da sprovedemo u delo. Fizička kondicija podignuta je na maksimalni nivo. Takmičarska forma još nije optimalna, ali na turniru u Zagrebu očekujemo veliku borbenost svih naših takmičara”, rekao je Trajković.

Reprezentacija Srbije će u Hrvatskoj nastupiti u podmlađenom sastavu.

“U timu je značajan broj mlađih seniora, rvača do 23 godine, koje sredinom marta očekuje Evropsko prvenstvo u Zrenjaninu, tako da će im ovo biti izvanredno test takmičenje. Konkurencija u Zagrebu će biti zaista žestoka, jer pored najboljih evropskih selekcija dolazi i značajan broj vrlo kvalitetnih rvača iz Azije. Očekujemo da jedan ili dvojica naših takmičara uđu u borbu za medalje i to bi bio rezultat koji bi nas zadovoljio”, zaključio je Trajković.

Po završetku turnira u Zagrebu srpski rvači pripreme će nastaviti u Poreču gde će trenirati veliki broj izuzetno kvalitetnih reprezentacija što će im tokom dvonedeljnog boravka omogućiti izuzetno jake sparing partnere.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

