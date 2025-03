RHMZ izdao upozorenje na obilne padavine

U Srbiji danas oblačno i hladnije vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima. A samo će tokom prepodneva na severu Vojvodine biti suvo.



Vetar slab i umeren severoistočni, u južnim i centralnim predelima južnih pravaca. Najviša temperatura od 12 do 18 stepeni.



I do kraja meseca zadržaće se oblačno i hladnije vreme sa čestom pojavom kiše i lokalnih pljuskova.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava na pljuskove i obilne padavine do kraja marta.

Kako navode na sajtu RHMZ, do petka očekuju se obilnije padavine. I to naročito u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije. Gde se očekuje od 60 do 80 mm kiše, lokalno i više.

Hidrolozi upozoravaju da usled obilnih padavina može doći i do izlivanja pojedinih vodotokova.

„Na slivovima Jadra, Kolubare, Ljiga, Uba, Tamnave, Likodre, Ljuboviđe, Skrapeža, Đetinje, Moravice i Bjelice. Od 26. marta vodostaji će biti u većem porastu sa mogućnošću dostizanja upozoravajućih nivoa.

Na bujičnim vodotocima ovih slivova moguća su lokalna izlivanja“. Stoji u hidrološkom upozorenju RHMZ-a.

zajecaronline.com/M.A/N.A