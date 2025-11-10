REZULTATI UTAKMICA 13.KOLA SRPSKE LIGE “ISTOK”

Za vikend su odigrane utakmice 13.kola Srpske lige “Istok”

Rudar je izgubio od Timoka 1:2, Trstenik PPT od ekipe OFK Brzi Brod 0:1. Rembas je bio bolji od Morave 2:1, kao i Đerdap od Vlasine 4:3. Dunav je izgubio od Bora 1:5, a Jedinstvo Paraćin

od GFK Jagodine 0:1.

Utakmica Radnički iz Pirota –OFK Sinđelić završena je nerešenim rezultatom 3:3.

Prvo mesto na tabeli zauzeo je Bor sa 35 osvojenih bodova. Drugi je Radnički iz Pirota sa 26, dok je sa bodom manje na trećem mestu GFK Jagodina.

Pretposlednji na tabeli je Trstenik PPT sa 6 dok je poseldnji Jedinstvo iz Paraćina sa 3 osvojena boda.

Zajecaronline/srbijasport.net/N.B.

