Revanš duel između boksera Srbije i Rusije biće održan u junu u Loznici

Revanš duel između boksera Srbije i Rusije biće održan u junu u Loznici, saopšteno je danas iz BSS.

Bokserska reprezentacija Srbije je prethodnih dana boravila u Sočiju gde je bila gost selekcije Rusije.

U nedelju je održan prijateljski duel dva tima u Sočiju, a Rusija je pobedila Srbiju rezultatom 13:7.

Novi duel dve selekcije dogovorili su Nenad Borovčanin i Sumaid Halidov.

“Na veliku sreću i zadovoljstvo dogovorili smo sa bokserskom federacijom Rusije revanš meč nakon ovog meča u Sočiju koji je bio izuzetno posećen i koji je privukao veliku pažnju javnosti u Rusiji. Ugovorili smo da takav meč održimo i u Srbiji. Hvala Sumaidu Halidovu što je svih ovih godina činio za srpski boks uopšte, ali i za odnose srpsko-ruskog boksa, ali i odnose srpsko-ruskog naroda”, izjavio je predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

Boje Srbije su u Sočiju, prevođeni selektorom Milanom Piperskim, branili: 52 kg Omer Ametović, 55 kg Artur Nagaptijan, 54 kg Nikola Maksimović, 52 kg Ljubiša Staletović, 65 kg Dimitri Gorbenko, 70 kg Filip Džida, 68 kg David Grosin, 75 kg Almir Memić, 85 kg Rastko Simić, +90 Sanel Hasanović, 90 kg Marko Pižurica.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

