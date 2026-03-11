Retko ko zna pod kojim je znakom „rođen“ Google – ovo je datum osnivanja

Ako ste se ikada zapitali koji bi horoskopski znak bio Google, odgovor je prilično jasan.

Google je nastao u septembru 1998. godine, što znači da bi po astrologiji bio Devica. A kad malo bolje razmislite, teško je zamisliti znak koji bi mu više odgovarao.

Device su poznate po jednoj stvari: opsednute su informacijama!

Vole red, sistem, tačnost, detalje i činjenice. Ako postoji znak koji bi poželeo da organizuje ceo internet u jednu ogromnu, savršeno sortiranu biblioteku, to bi bila upravo Devica.

U prevodu: Google radi isto ono što svaka Devica radi u društvu.

Device imaju i jednu posebnu osobinu: ne vole netačne informacije!

Ako nešto nije provereno, nije dobro. Ako podatak nije tačan, mora da se ispravi. Upravo zbog toga Google konstantno ažurira rezultate, algoritme, podatke i mape, kao perfekcionista koji nikada nije potpuno zadovoljan rasporedom fascikli.

Još jedna tipična devičanska osobina je želja da budu korisne. Device vole da pomognu, ali na vrlo praktičan način.

Google radi isto:

Pitate nešto, vi dobijete milion odgovora. Naravno, postoji i ona druga strana Device: Ponekad zna baš previše. Malo je „kontrol-frik“, malo sve prati, beleži i analizira. Kada se setimo da Google pamti naše pretrage, lokacije i navike… astrologija ponovo počinje da zvuči sumnjivo logično.

U svakom slučaju, ako internet ima horoskop, njegov najvredniji radnik definitivno je Devica.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

