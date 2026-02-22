REGION BRUJI O NOVOJ SERIJI: „Razlozi i razvodi“ već obaraju rekorde interesovanja!
Nova serija Hype produkcije „Razlozi i razvodi“ izazvala je ogromnu pažnju javnosti i pre nego što je snimanje počelo. Kako se navodi, više od 40 medija već je objavilo vest o početku rada na projektu, dok je čak osam televizijskih kuća prisustvovalo snimanju na setu, što dovoljno govori o interesovanju koje vlada za ovu seriju.
Produkciju potpisuje Hype, na čelu sa Sašom Mirkovićem, a ekipa ističe da su upravo ljubav prema poslu i veliko zalaganje ključ uspeha koji se već sada naslućuje.
Glumačku postavu čine najpoznatijih imena regionalne scene: Irfan Mensur, Ivana Dudić, Aida Bukva, Mirvad Kurić, Tarik Džinić i Vanesa Glođo, koji publici obećavaju pravi televizijsko-umetnički spektakl.
Poseban pečat projektu dao je Enver Puška, koji je celu priču oblikovao u epsku ljubavnu priču obojenu crnim humorom, što seriji daje dodatnu autentičnost i drugačiji ton u odnosu na standardne TV formate.
Ako je suditi po prvim reakcijama i interesovanju medija, „Razlozi i razvodi“ već sada se nameće kao jedan od omiljenih serijskih projekata regionalne publike.
