REDARI SE DOSAĐUJU, PUBLIKE NEMA! Gitarijada doživela OZBILJAN DEBAKL, društvene mreže gore zbog LOŠE ORGANIZACIJE (FOTO)

U Zaječaru je pre tri dana počela dugo najavljivana Gitarijada jedan od najstarijih i najpoznatijih muzičkih festivala u regionu. Iako su organizatori obećavali spektakl, bogat program, brojne bendove iz zemlje i inostranstva, i hiljade posetilaca, stvarnost izgleda potpuno drugačije.

Na jednoj Fejsbuk stranici danas se pojavila fotografija sa lica mesta na kojoj se vide redari koji se doslovno dosađuje. Prazne kapije, bez publike, bez gužve.

“Treći dan gitarijade u Zaječaru” stoji kao opis fotografije.

Ova objava izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama, gde se ogorčeni ljubitelji festivala ne libe da javno izraze razočaranje. Dominira stav da je jedan od najstarijih muzičkih festivala u regionu doveden na ivicu potpunog ponora.

Podsetimo, nedavno smo pisali o problemima koji prate ovogodišnju Gitarijadu. A posebno o spekulacijama da ove godine na festivalu neće nastupiti ni Električni orgazam, ni Del Arno Band (DLM), ni Kerber, kao ni prošlogodišnji pobednici – grupa Nit.

Pre dve nedelje je bilo jasno da među publikom i muzičarima vlada veliko nezadovoljstvo. Pre svega zbog loše organizacije i izostanka ozbiljne komunikacije od strane organizatora.

Posebno se kao odgovorno lice izdvaja Boško Ničić, direktor organizacionog odbora i gradonačelnik Zaječara, koji je, kako tvrde mnogi, svojim odlukama i načinom vođenja festivala direktno doprineo njegovom padu.

