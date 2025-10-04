Recept za ZAPEČENE MAKARONE U JOGURTU

Sastojci:

pakovanje makarona

2 čaše kisele pavlake

1 l jogurta

3 jajeta

možda 1-2 dcl mleka

1 kašika soli

1/5 dcl ulja

150 g pečenice

150 g trapista ili edamera

Priprema:

U jednu šerpu stavite kiselu pavlaku, jaja, ulje i so i dobro promešajte. Onda sipajte jogurt, uz mešanje žicom. Makarone sipajte u jogurt pa pomešajte, a po potrebi dolijte i mleko. Kuvajte na srednjoj temperaturi. Zatim stavite trećinu makarona na dno pleha obloženog pek papirom. Preko poređajte tanko sečenu pečenicu pa prekrijte trećinom makarona. Zatim posložite trapist pa još trećinu makarona. Poklopite i pecite oko 20 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni. Zatim, skinite foliju ili poklopac pa zapecite makarone, dok ne porumene. Ostavite ih 15 minuta da se ohlade.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

