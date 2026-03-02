RASPISAN JAVNI POZIV: Podnošenje zahteva za podsticaje po hektaru od danas do 1. aprila

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, koji će biti otvoren od danas, 2. marta, a poljoprivredni proizvođači će svoje zahteve moći da podnose do 1. aprila ove godine.

Poziv je raspisan u skladu sa Kalendarom podsticaja za 2026. godinu, koji je prvi put objavljen unapred kako bi poljoprivrednici mogli da planiraju proizvodnju i finansije, saopštilo je danas resorno ministarstvo.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić istakao je da je poziv za podsticaje po hektaru najveći javni poziv u oblasti poljoprivrede, za koji je opredeljeno ukupno 36 milijardi dinara.

Kako je naveo, ovim sredstvima država jasno pokazuje kontinuitet podrške domaćim poljoprivrednicima i stabilnost agrarnog budžeta.

Glamočić je istakao da će ove godine, prvi put do sada, sredstva biti isplaćivana odmah po prijemu i obradi zahteva, bez čekanja na završetak javnog poziva. Naglasio je da je cilj da se obezbedi pravovremena i efikasna isplata sredstava, kako bi proizvođači imali sigurnost u planiranju setve i daljih ulaganja.

Kao i prethodnih godina, zahtevi se podnose isključivo elektronski, putem sistema eAgrar, a pravo na podsticaje imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva sa aktivnim statusom u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na ovu vrstu podsticaja, neophodno je da poljoprivrednik izvrši obnovu registracije za tekuću godinu u eRPG.

Podsticaji se ostvaruju po površini biljne proizvodnje za zasejane, odnosno zasađene i prijavljene površine pod odgovarajućom biljnom kulturom, do najviše 100 hektara.

Ovogodišnji poziv donosi i značajnu novinu.

Izmenama pravilnika koje su stupile na snagu krajem februara tekuće godine, uvedena je obaveza da korisnici podsticaja opravdaju dobijena sredstva računima za kupljeni repromaterijal.

Podsticaji će se priznavati isključivo na osnovu računa za seme, sadni materijal, mineralno đubrivo i sredstva za zaštitu bilja, čime osnovna podrška u biljnoj proizvodnji dobija jasno namenski karakter.

Računi koji se priznaju moraju biti izdati u periodu od 1. avgusta 2025. do 31. jula 2026. godine, a krajnji rok za pravdanje sredstava je 31. jul 2026. godine.

U slučaju kupovine od veleprodavaca, neophodna je elektronska faktura u XML formatu, dok se kod maloprodaje priznaje fiskalni račun, koji se automatski učitava u sistem i koji sadrži broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) ili jedinstveni matični broj građana (JMBG) ili matični broj (MB), u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija.

Izuzetno u 2026. godini, omogućeno je da se i fiskalni računi bez navedenog broja poljoprivrednog gazdinstva, JMBG-a ili matičnog broja mogu priznati, uz ručni unos PFR broja, datuma i vremena izdavanja u sistemu eAgrar.

Ukoliko korisnik ne opravda isplaćena sredstva u skladu sa propisima, biće u obavezi da ih vrati, u skladu sa zakonom.

Za sve dodatne informacije, poljoprivredni proizvođači se mogu obratiti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

