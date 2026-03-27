PUTEVI SRBIJE APELUJU: Dodatan oprez zbog padavina kiše i snega do nedelje

Javno preduzeće “Putevi Srbije” apelovalo je danas na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni zbog toga što se prema najavi Hidrometeorološkog Zavoda do nedelje, 29. marta u većem delu zemlje očekuju obilni pljuskovi, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuju nove količine snega.

“Savetujemo vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, da prilagode vožnju uslovima na putu i budu oprezni posebno na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova”, navodi se u saopštenju JP “Putevi Srbije”.

Ističe da je sva raspoloživa mehanizacija na terenu 24 časa, kao i da su ekipe putara u pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

