Lokalni izbori za odbornike Skupštine opštine Knjaževac održani su danas, a građani su birali predstavnike između četiri izborne liste.

Biračka mesta bila su otvorena od 7 do 20 časova, dok je izborna tišina trajala do njihovog zatvaranja.

Prvi rezultati lokalnih izbora u Knjaževcu

„Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica“ (koalicija: SPS, SRS, PUPS – Solidarnost i pravda, Zavetnici, SNS) – 56,7 odsto „Promene – dr Igor Milosavljević – Marko Ignjatović“ – 8,92 odsto „Grupa građana Srpski liberali za zeleni Knjaževac“ – „Knjaževac uz studente – Čista lista – dr Ivan Milošević“ – 33,3 odsto

Četiri liste u izbornoj trci

Na lokalnim izborima u Knjaževcu učestvovale su ukupno četiri izborne liste:

„Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica“ (koalicija: SPS, SRS, PUPS – Solidarnost i pravda, Zavetnici, SNS) „Promene – dr Igor Milosavljević – Marko Ignjatović“ „Grupa građana Srpski liberali za zeleni Knjaževac“ „Knjaževac uz studente – Čista lista – dr Ivan Milošević“

Više od 22.000 birača na 65 mesta

Na teritoriji opštine Knjaževac pravo glasa imalo je 22.262 birača, koji su glasali na ukupno 65 biračkih mesta.

Skupština opštine Knjaževac ima 40 odborničkih mesta.

