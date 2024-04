Timok poražen u komšijskom derbiju u Boru, odložena proslava titule

Fudbaleri FK Timok 1919 doživeli su prvi poraz u sezoni u komšijskom derbiju na gotovanju u Boru. Domaćin je slavio rezultatom 2:1 i tako odložio već viđenu proslavu titule šampiona zaječarskog kluba.

Imao je Timok do ovog meča nestvaran niz trijumfa od početka prvenstva, pošto su u 21 odigranom meču zabeležili isto toliko pobeda, bez poraza i remija. Ipak, uspeli su Borani na domaćem terenu da prekinu tu seriju i na kratko odlože proslavu titule prvaka Zone “Istok” belo-plavih sa Kraljevice.

Domaćin je već u 13. minutu meča pogotkom Nikole Nikolića sa bele tačke stigao do prednosti. Od tog trenutka, zaigrali su angažovanije izabranici trenera Miroslava Nikolića u želji da što pre stignu do izjednačenja. I pored jakog pritiska, do kraja prvog dela igre uspeli su crno-beli iz Bora da sačuvaju minimalnu prednost.

Po povratku na travnati tepih, već u 48. minutu preko Luke Stojadinovića stigli su “beli labudovi” do poravnanja i krenuli po trijumf i potvrdu titule.

Međutim, samo dva minuta nakon izjednačujućeg pogotka, mrežu golmana Aleksandra Jovanovića pogodio je Mihajlo Milutinović i vratio prednost na stranu domaćina.

Do kraja meča ponovo smo gledali pritisak gostujuće ekipe, ali rezultat je ostao nepromenjen.

Zaječarci su nakon 315 dana doživeli prvi poraz, koji neće mnogo boleti, jer je praktično samo prolongirao proslavu šampionske titule.

Nakon ovakvog ishoda, novu “meč loptu” imaće zaječarska ekipa 5. maja u Pirotu, kada će gostovati ekipi “Tanasko Rajić”.

Narednu domaću utakmicu odigraće 11. maja, kada će, najverovatnije na proslavi šampionske titule, u Zaječaru gostovati ekipa Branika iz Štubika.

ZaječarOnline/O.B.