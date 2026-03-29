Prvi na listi oko SNS u Kuli Dragan Kapičić glasao na birač. mestu u Omladinskom domu

29.03.2026.
Prvi na listi “Aleksandar Vučić – Kula, naša porodica” na današnjim lokalnim izborima u Kuli Dragan Kapičić glasao je jutros na biračkom mestu broj 7 u Kuli.

Kapičić je glasao u 7.30 zajedno sa porodicom, na biračkom mestu u Omladinskom domu u Kuli.

Biračka mesta u opštini Kula, na redovnim lokalnim izborima, otvorena su jutros u 7.00 časova, a građani će svoje građansko pravo moći da iskoriste do 20.00 časova, kada će biračka mesta biti zatvorena.

Na teritoriji opštine Kula, na 40 biračkih mesta, od kojih je 15 u gradu, pravo glasa ima 33.286 građana.

Skupština opštine Kula ima 37 odborničkih mesta.

Na redovnim lokalnim izborima u Kuli učestvuje pet izbornih lista.

Izborna tišina, kao i ostalih devet lokalnih samouprava u kojima se danas održavaju redovni lokalni izbori, počela je u ponoć između četvrtka i petka i trajaće do zatvaranja biračkih mesta, danas u 20 časova.

Lokalni izbori danas se održavaju i u Boru, Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti, Lučanima, Sevojnu, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu i Majdanpeku.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreadsBudite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno. Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima!

Preporučujemo:

