Produžen pritvor osumnjičenima za ubistvo Danke Ilić

VJT Zaječar – Produžen pritvor osumnjičenima za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić!

Osumnjičenima za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić iz Bora, D. D. (50) iz sela Zlot i S. J. (50) iz sela Luka, produžen je pritvor, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru.

Iz Tužilaštva je potvrđeno da je dvojici osumnjičenih pritvor produžen do 26. septembra, kada ističe šest meseci. To je ujedno i rok za podizanje optužnice i njihov ostanak u pritvoru.

“Optužnica se može podići i kasnije, međutim, 4. oktobar se navodi kao krajnji rok, iz razloga što, ukoliko to ne učine dotad, prinuđeni su da obojicu puste iz pritvora, što pretpostavljam da neće doći do toga, zbog kompleksnosti samog slučaja”, navodi izvor Kurira i podseća da osumnjičeni ostaju iza rešetaka zbog toga što i dalje postoji opasnost od bekstva, kao i to da će boravkom na slobodi uništiti tragove izvršenja krivičnog dela zbog kojeg je javnost i dalje veoma uznemirena.

Podsećamo, obojica su negirala krivicu, odnosno izjasnili su se da nisu počinili zločin koji im se stavlja na teret.

D.D. je najpre priznao zločin, a nakon što je S.J. na saslušanju izneo svoju odbranu i negirao krivicu, preko svog advokata je zatražio ponovno saslušanje i promenio iskaz.

Juče je obeleženo tačno pet meseci od nestanka devojčice, a telo još uvek nije pronađeno.

ZaječarOnline/Kurir/O.B.