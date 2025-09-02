Privremena obustava saobraćaja zbog „Gastro karavana“ i dečijeg maskenbala

Privremena obustava saobraćaja za sve vrste vozila,zbog realizacije manifestacije „Gastro karavan” i velikog dečijeg maskenbala, u ul. Ljube Nešića, od Kristal kafane do kružnog toka, kao i u ul.Svetozara Markovića (od bioskopa do kružnog toka), ul. Nikole Pašića (od PU dokružnog toka), ul. Hajduk Veljkovoj (od Gradske uprave do kružnog toka), dana 05.09.2025. godine, u vremenskom periodu od 16,30 č. do 18,00 č.

Zajecaronline/N.B.

