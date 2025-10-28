Privremena obustava saobraćaja u Zaječaru od 01. do 30. novembra

Privremena obustava saobraćaja za sve vrste vozila, zbog rehabilitacije lokalnih puteva na teritoriji grada Zaječara, u ul. Izvorski put, na delu od ul. Miloša Obilića do ul. Hajduk Veljkove, od dana 01.11.2025. godine do dana 30.11.2025. godine.

U vreme dok traje privremena obustava, saobraćaj će se usmeriti okolnim ulicama, što će biti obeleženo saobraćajnim znacima.

Zajecaronline/N.B.

