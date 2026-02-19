PRITISCI I HAOS: Kraj februara najteži za tri horoskopska znaka!

Kraj februara 2026. donosi značajne promene za 3 horoskopska znaka, uz uticaj važnih astroloških događaja. Pomračenje Sunca u Vodoliji 17. februara označava potrebu za završetkom određenih ciklusa i neočekivanim promenama, dok ulazak Sunca u Ribe 18. februara otvara emotivniji i intuitivniji period.

Krajem nedelje, Venera u trigonu sa Jupiterom donosi povoljne aspekte za ljubav, veze i društveni život.

Bik

Nakon pomračenja, karijera i društveni status bivaju u fokusu. Mogući su pritisci, neočekivane promene i tenzije u važnim odnosima. Ključ je fleksibilnost, izbegavanje ishitrenih odluka i fokus na rešenja. Ako se prilagode situaciji, njihovi životi postaju stabilniji i povoljniji.

Vodolija

Ovaj znak prolazi kroz veliko resetovanje sa dugoročnim posledicama. Potrebno je osloboditi se zastarelih veza, navika ili prostora. Iako mogu biti prisutni nemir, neodlučnost i napetost, prihvatanje promena olakšava proces i vodi ka autentičnijoj i usklađenijoj fazi života.

Škorpija

Promene se tiču doma, porodice i ličnog života. Pojavljivaće se situacije koje zahtevaju smirenost, podršku i rešavanje starih problema. Fleksibilnost i introspektivan pristup pomoći će u stabilizaciji života. Izbegavanje naglih odluka vodi ka mirnijoj i stabilnijoj fazi.

Za sva tri znaka, period nakon 22. februara označava olakšanje i bolju, stabilniju fazu života, posebno uz prihvatanje promena i prilagođavanje okolnostima.

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!