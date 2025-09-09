Pripreme za vojnu paradu u završnoj fazi!

Jedinice Vojske Srbije koje učestvuju na vojnoj paradi “Snaga jedinstva” završile su prvu fazu zajedničkog uvežbavanja u vojnim kompleksima i započinju razmeštaj na prostoru kod Palate Srbije, gde će se 20. septembra održati parada, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Tokom završnog dela priprema, samog izvođenja parade i potom dezangažovanja snaga Vojske Srbije biće obustavljen saobraćaj na delu Bulevara Nikole Tesle, kao i u ulici Ušće na Novom Beogradu i prostoru oko ovih ulica.

Za to vreme će vazduhoplovi Vojske Srbije nadletati područje Beograda.

Pripadnike Vojske Srbije je tokom priprema na vojnim aerodromima u Batajnici i Kovinu obišao načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović i lično se uverio da se uvežbavanja odvijaju planiranom dinamikom, uz maksimalnu posvećenost i zalaganje angažovanog ljudstva.

Posetiocima vojne parade “Snaga jedinstva”, građanima Srbije i stranoj javnosti, biće prikazani savremeni borbeni sistemi kojima je Vojska Srbije opremljena prethodnih godina, sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije, uvežbanost i osposobljenost pripadnika Vojske Srbije i nadasve spremnost i odlučnost da branimo i zaštitimo bezbednost građana i slobodu Otadžbine, navedeno je u saopštenju.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

