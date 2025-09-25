Prijave za konkurs za obnovu seoskih domova kulture do 15. oktobra!

Prijave za novi javni konkurs za obnovu seoskih domova kulture traje do 15. oktobra, a u ovogodišnjem budžetu za ovaj program izdvojeno je 60 miliona dinara.

Na konkurs mogu da se jave jedinice lokalne samouprave za iznos do tri miliona dinara po objektu, saopštilo je Ministarstvo za brigu o selu.

Sela širom Srbije od danas ponovo dobijaju priliku za opremanje i unutrašnje uređenje ovih objekata u okviru novog javnog konkursa za obnovu seoskih domova kulture, rekao je ministar Milan Krkobabić, a bespovratna sredstva su namenjena za završne radove unutar domova kulture i njihovo opremanje, kako bi prostori postali funkcionalni i prilagođeni potrebama meštana.

Kako je naveo, sredstva se mogu koristiti za uređenje enterijera, nabavku nameštaja, rasvete, telekomunikacione i audio-vizuelne opreme, kao i za neophodne instalaterske radove.

”Selo je živo ako ima svoj prepoznatljiv i svim meštanima dostupan zajednički dom. On je središte, srce jednog živog sela. To je mesto gde se čuva tradicija, gde se ljudi okupljaju, druže, stvaraju, gde se vesele, ali i žale zajedno. Do juče zaboravljeni i oronuli sada postaju moderni, multifunkcionalni prostori. Posao započet prošle godine nastavljamo”, rekao je ministar.

Kroz isti program prošle godine je podržana obnova 19 seoskih domova kulture širom Srbije.

Veliki broj tih objekata je već završen, dok je nekoliko u završnoj fazi

U mestima gde je obnova okončana, seoski domovi su gotovo neprepoznatljivi, ponovo su postali živa središta okupljanja meštana – u njima se organizuju priredbe, kulturne manifestacije, seoske slave, svečanosti i svakodnevna druženja, navedeno je u saopštenju.

Seoski domovi kulture u Podgorcu kod Ražnja, Cerovcu kod Kragujevca, Braničevu kod Golupca, Ruskom selu kod Kikinde, Velebitu u Kanjiži uveliko u novom ruhu dočekuju goste, a i meštani negotinskih i surduličkih sela ponovo se okupljaju u modernim objektima.

Pravo učešća na ovogodišnjem konkursu imaju jedinice lokalne samouprave koje do sada nisu koristile sredstva za ove namene.

Uslovi konkursa, kriterijumi za dodelu i sva neophodna dokumentacija nalaze se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

