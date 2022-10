Predstavom „Prah“ nastavljen takmičarski deo 5. Festivala malih pozorišnih formi

Na sceni zaječarskog pozorišta je nastavljen takmičarski program 5. Festivala malih pozorišnih formi. Izvedena je predstava JU Centra kulture i mladih Općine Sarajevo i Sarajevskog Udruženja dramskih umetnika „Altteatar“ Bosne i Hercegovine „Prah“, po tekstu Đerđa Špira u režiji Miralema Zupčevića.

U predstavi igraju Gordana Boban i Mirsad Tuka. Probirljiva zaječarska publika je odlično prihvatila ovu duodramu i glumce nagradila gromkim, dugotrajnim aplauzom.

U izjavi za pozorišni FB, glumica Gordana Boban je izjavila:

“Iako igram po treći put na ovoj sceni, trema sve jedno postoji, ali se nadam da publika to nije osetila. Ovo je divna predstava koja nosi snažnu poruku i mislim da ljudi koji su je odgledali mogu sebe pronaći u njoj. Ono što je nama važno jeste poruka da su nam materijalne stvari potrebne da bismo preživeli ali da to nije ono što nam treba biti najvažnije. Na žalost živimo u vremenu u kome je važno biti bogat, da su to neki ultimativni zahtevi za neki dobar i sretan život što zapravo nje tako i poruka jeste da čovek mora naći sreću u sebi i oko sebe i biti zadovoljan i sretan sa malim stvarima i mora imati ljubav, prvo za sebe, ali i da je nesebično podeli sa drugima.”

Takmičarski program 5. Festivala malih pozorišnih formi biće nastavljen danas duplim programom. Na programu su predstave „Prodavnica budućnosti“, JU Kulturno sportskog centra Bugojno Bosne i Hercegovine, po tekstu i režiji Vahida Durakovića, u kojoj igra Sanel Ugarak i „Feliks i Doris“ Opere i teatra Madlenijanum iz Zemuna, po tekstu

Bila Menhofa, prevod i režiju potpisuje Olja Đorđević, a igraju Vanja Milačić i Vladimir Grbić.