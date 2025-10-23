Predstava ,,Mila, glumica u nemilosti” oduševila zaječarsku publiku
Danas je u zaječarskom teatru odigrana predstava ,,Mila, glumica u nemilosti”, prema tekstu i u režiji dr Milivoja Mlađenovića, Gradskog pozorišta Semberija iz Bjeljine.
Kroz lik Mile, predstava istražuje mnoge društvene i umetničke dileme, kao i izazove sa kojima se umetnici susreću.
Osim što se bavi ozbiljnim temama, u predstavi je prisutna i humoristička distorzija, koja prikazuje situacije u kojima se glavna junakinja nalazi a koja dodatno osvetljava paradokse u profesionalnom i ličnom životu umetnika.
Ovaj kamerni komad, naglašava psihološke dubine likova i omogućava blisku interakciju sa publikom, koja se kroz humor i tragediju suočava sa dilemama umetničkog života.
Zajecaronline/fb/Pozorište “Zoran Radmilović” / N.B.
