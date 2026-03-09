Predsednik Vučić u Crvenki obilazi kompaniju “Sigma”

Predsednik Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić stigao je u Crvenku, gde obilazi kompaniju “Sigma”, koja je osnovana 1989. godine i bavi se proizvodnjom i tehnologijama vezanim za dezinfekciona sredstva i tretman vode.

Vučića je dočekao vlasnik kompanije “Sigma” Dragan Kapičić, a u obilasku su i ministarke Sara Pavkov, Adrijana Mesarović, Aleksandra Damjanović Sofronijević, kao i predsednik SNS Miloš Vučević.

Vlasnik kompanije Dragan Kapičić rekao je za Tanjug da se bave proizvodnjom uređaja koji vrše dezinfekciju vode na licu mesta, zamenjuju gasni hlor i proizvode sredstva za dezinfekciju u bolnicama.

“Naš budžet je godišnji između pet i osam miliona evra. Tržišta su Srbija, Mađarska, Hrvatska i pregovaramo sa Slovenijom itd. Cela Evropa je nama interesantna u tom kontekstu zato što je naš uređaj sertifikovan u Zapadnoj Evropi, CE znakom. I dezinfekciona sredstva su isto sertifikovana, tako da možemo izvoziti u Zapadnu Evropu”, rekao je Kapičić.

Prema njegovim rečima, država pomaže, samim tim što prihvata ovu novu tehnologiju.

“Potrudićemo se svakako da naše tržište snabdavimo ovim uređajima, što bi država mogla omogućiti svojim sredstvima da svi vodovodi u našoj zemlji imaju mogućnost da koriste naše uređaje, da ne bi koristili gasni hlor koji je bojni otrov”, naveo je on.

Kapičić navodi da u ovom trenuktu kompanija ima 56 radnika.

Zajecaronline/Tanjug

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, Na jednom mestu i u jednoj noći.

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju. I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.