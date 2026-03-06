Predsednik Vučić sutra predstavlja strategiju “Srbija 2030”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviće sutra nacionalnu strategiju “Srbija 2030”, najavljeno je iz Predsedništva. Strategija će biti predstavljena u 11 sati, u Palati Srbija.

Tokom dana, predsednik je naveo da će sutra predstaviti plan, kako bi se ljudi upoznali sa planom i šta je njegova ideja.

– Da ljudi vide koliko novca ćemo da obezbedimo. Ali je sve to teško predvideti kad vidite šta se zbiva u svetu. Jer ništa nas ne može da promaši. Ne može da nas promaši šta god da se dogodi. Zato što mi nemamo nafte, nemamo gasa, nemamo ništa od svega toga. A ono što imamo, to nam ti stručnjaci nisu dozvolili da iskoristimo. Mislim na litijum, mislim i na neke druge stvari. Zato što misle da su mnogo pametni, zato što misle da se lako živi, zato što misle super je ovako, ali mi da uništimo svoju državu ne bismo li se mi dočepali fotelje. Od velikih boraca za ljudska prava, za prava naroda, sad vidite da su to jedino borci za fotelje – dodao je Vučić.

Zajecaronline.com/24sedam.rs/N.B.

