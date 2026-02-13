Predsednik Vučić i danas primio čestitke svetskih zvaničnika povodom Dana državnosti

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i danas je primio čestitke svetskih zvaničnika povodom Dana državnosti Republike Srbije, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Dan državnosti čestitao je predsednik Republike Azerbejdžan Ilham Alijev, koji je istakao da se odnosi prijateljstva i saradnje dveju zemalja, izgrađeni na čvrstim temeljima kao što su međusobna podrška i poverenje, sveobuhvatno razvijaju i obogaćuju novim sadržajem.

“Nesumnjivo, redovne uzajamne posete na najvišem nivou i naš aktivan politički dijalog stvaraju povoljne uslove za brži razvoj ovih veza i za dalje jačanje našeg strateškog partnerstva”, napisao je Alijev, uz uverenje da će zajedničkim naporima tradicionalni prijateljski odnosi između Azerbejdžana i Srbije, kao i obostrano korisna saradnja, kako na bilateralnoj tako i na multilateralnoj osnovi, nastaviti da jačaju u skladu sa interesima dva naroda.

Čestitku je uputio i predsednik Republike Kazahstan Kasim-Žomart Tokajev, koji je naglasio da ovaj poseban praznik ujedinjuje sve građane Srbije koji ponosno slave bogatu istoriju, zajedničku posvećenost narodnom jedinstvu, suverenitetu i održivosti.

“Uveren sam da će pod Vašim mudrim rukovodstvom Srbija nastaviti svoj istrajan put snažnog ekonomskog razvoja i socijalne dobrobiti, istovremeno igrajući važnu ulogu na regionalnom i globalnom planu”, naveo je predsednik Tokajev.

Predsednik Vučić čestitke je primio i od holandskog kralja Viljem-Aleksandera, predsednika Republike Turkmenistan Serdara Berdimuhamedova, predsednika Demokratske Narodne Republike Koreje Kim Džong Una, predsednika Republike Koreje Li Dže-mjunga i predsednika Republike Zambije Hakainde Hičilema.

Čestitke svetskih zvaničnika povodom Dana državnosti

U četvrtak, čestitke su predsedniku Srbije uputili predsednik Nemačke Frank Valter Štajnmajer, predsednici Češke Petr Pavel, Austrije Aleksander Van der Belen, Arapske Republike Egipat Abdel Fatah Al Sisi, Slovenije Nataša Pirc Musar, Hrvatske Zoran Milanović, Albanije Bajram Begaj.

Dan državnosti su čestitali i predsednici Kube Migel Mario Dijas Kanel Bermudes, Paragvaja Santjago Penja Palasios, Bangladeša Mohamed Šabahudin, Islamske Republike Mauritanije šeik Muhamed Uld Gazuani, kao i generalni guverner Komonvelta Australije Sem Mostin.

Čestitku povodom Dana državnosti Republike Srbije uputio je i kralj Ujedinjenog kraljevstva Čarls III, španski kralj Felipe VI, švedski kralj Karl XVI Gustav, japanski car Naruhito, kralj Saudijske Arabije Selman bin Abdulaziz Al Saud, predsedavajući Saveta ministara Saudijske Arabije Muhamed bin Selman bin Abdulaziz Al Saud, kao i kralj Bahreina Hamad bin Isa Al Kalifa.

Ranije su predsedniku Vučiću čestitke povodom Dana državnosti Srbije poslali predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping i predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Mohamed bin Zajed al Nahjan.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.

Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima!