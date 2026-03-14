Predsednik Vučić: ”Biću zadovoljan samo ako SNS u svih deset opština pobedi 10 prema nula”
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je sinoć na predizbornom skupu u Aranđelovcu da će biti zadovoljan samo ukoliko Srpska napredna stranka ubedljivo pobedi u svih deset lokalnih samouprava u kojima se 29. marta održavaju lokalni izbori i pozvao građane da ujedinjeni, kao jedna velika porodica, izađu i glasaju za Srbiju i svoju opštinu.
“Bez obzira na to što su oni favoriti, ne znam kako vi, ja ću biti zadovoljan samo ako pobedim ubedljivo. I zato vas molim i pozivam da uradite sve što možete i da ih pobedim ubedljivo. I da ih pobedim ubedljivije nego prošli put. Svi ujedinjeni kao jedna velika porodica za naš Aranđelovac da ih pobedimo i da ih pobedimo u svim opštinama da bude 10 prema nula”, poručio je Vučić.
Istakao je da je zatražio od svih članova SNS da urade sve kako bi zadobili, ali i opravdali poverenje građana – da razgovaraju sa njima, čuju njihove probleme i donose odluke u skladu sa interesima naroda.
Vučić je dodao da je, sa druge strane, ključno pitanje za njegove političke protivnike, kako planiraju da ispune “kule i gradove” koje su obećali narodu.
“Ili ste narodu rekli, samo glasajte protiv zlog Vučića, pa će sve da bude lepo i dobro. Je li vam to jedina politika? Ako vam je to jedina politika, to nije politika. Nije to nikakva politika. To je politika propadanja. To znači da ćete samo da uništavate Srbiju, kao što ste uništavali od 2.000. do 2012. godine najgorim privatizacijama, najgorom pljačkom i otimanjem narodne imovine”, naveo je Vučić.
Pripremni radovi za izgradnju auto-puta Vožd Karađorđe počinju u maju
Aleksandar Vučić izjavio je na predizbornom mitingu u Aranđelovcu da će pripremni radovi za izgradnju auto-puta i brze saobraćajnice Vožd Karađorđe početi u maju i dodao da će za taj grad i Šumadiju biti urađeno još mnogo dobrih stvari, ali da je za to neophodno da se sačuvaju mir i stabilnost u zemlji.
“Vožd Karađorđe je od presudnog značaja i za Aranđelovac, ali i za Mladenovac i Lazarevac, Raču, Despotovac, rekao bih za dobar deo Šumadije, Pomoravlja i za istočnu Srbiju. To će dovesti investitore u Aranđelovac, to će omogućiti svima vama lakše da dođete do Beograda, da se vraćate iz Beograda, omogućiti da imate čistiji vazduh, da imate mirniji i tiši centar grada. To će omogućiti budućnost vašoj deci”, poručio je Vučić na mitingu.
Kako je najavio, sledeće nedelje biće potpisan ugovor za izgradnju auto-puta i brze saobraćajnice Vožd Karađorđe i da će se krenuti odmah u radove.
“Pripremni radovi kreću u maju, a već u junu moći ćete da vidite kada se formiraju gradilišta i kampovi, moći ćete da vidite kojom brzinom će da napreduju radovi. Ogromna stvar za Aranđelovac, najveća stvar”, rekao je Vučić.
Kako je dodao, dogovoreno je da ukupno oko 10, 11 miliona evra iz Beograda se uloži u dodatnu putnu infrastrukturu Opštine Aranđelovac.
“Povezivaćemo i Rogaču sa Ranilovićem i Aranđelovcem. Radićemo puteve i u Kopljaru i do Stojnika. Radićemo još mnogo putnih pravaca pored ovoga u centru grada što vidite, radićemo dodatno vodosnabdevanje preko bukuljskih sela”, rekao je.
Srbija snažila vojsku da bi ostala slobodna, ne da bi nekoga napala
Predsednik Srbije izjavio je da je Srbija snažila svoju vojsku da bi ostala slobodna i nezavisna, a ne da bi nekoga napala, i da svi mogu mirno da spavaju, ali i da ne treba da pomisle bi Srbiju mogli da pokore.
“Srbija će ostati slobodna, nezavisna i čuvaćemo je svom snagom. Zato smo snažili vojsku”, poručio je Vučić.
Vučić meštanima Kopljara: Dobićete put za 10 dana
Vučić je obećao meštanima aranđelovačkog naselja Kopljari tokom obilaska destilerije Ivović da će u roku od 10 dana biti izgrađen lokalni put u tom naselju.
“Za tri dana ćemo da počnemo da radimo i da uradimo za 10 dana”, rekao je Vučić meštanima Kopljara koji su rekli da im je najveći problem 900 metara puta koji nikada nije asfaltiran.
Zajecaronline.com/Tanjug
