Predsednik Vučić: ”Biću zadovoljan samo ako SNS u svih deset opština pobedi 10 prema nula”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je sinoć na predizbornom skupu u Aranđelovcu da će biti zadovoljan samo ukoliko Srpska napredna stranka ubedljivo pobedi u svih deset lokalnih samouprava u kojima se 29. marta održavaju lokalni izbori i pozvao građane da ujedinjeni, kao jedna velika porodica, izađu i glasaju za Srbiju i svoju opštinu.

“Bez obzira na to što su oni favoriti, ne znam kako vi, ja ću biti zadovoljan samo ako pobedim ubedljivo. I zato vas molim i pozivam da uradite sve što možete i da ih pobedim ubedljivo. I da ih pobedim ubedljivije nego prošli put. Svi ujedinjeni kao jedna velika porodica za naš Aranđelovac da ih pobedimo i da ih pobedimo u svim opštinama da bude 10 prema nula”, poručio je Vučić.

Istakao je da je zatražio od svih članova SNS da urade sve kako bi zadobili, ali i opravdali poverenje građana – da razgovaraju sa njima, čuju njihove probleme i donose odluke u skladu sa interesima naroda.

Vučić je dodao da je, sa druge strane, ključno pitanje za njegove političke protivnike, kako planiraju da ispune “kule i gradove” koje su obećali narodu.

“Ili ste narodu rekli, samo glasajte protiv zlog Vučića, pa će sve da bude lepo i dobro. Je li vam to jedina politika? Ako vam je to jedina politika, to nije politika. Nije to nikakva politika. To je politika propadanja. To znači da ćete samo da uništavate Srbiju, kao što ste uništavali od 2.000. do 2012. godine najgorim privatizacijama, najgorom pljačkom i otimanjem narodne imovine” , naveo je Vučić.

Pripremni radovi za izgradnju auto-puta Vožd Karađorđe počinju u maju

Aleksandar Vučić izjavio je na predizbornom mitingu u Aranđelovcu da će pripremni radovi za izgradnju auto-puta i brze saobraćajnice Vožd Karađorđe početi u maju i dodao da će za taj grad i Šumadiju biti urađeno još mnogo dobrih stvari, ali da je za to neophodno da se sačuvaju mir i stabilnost u zemlji.

“Vožd Karađorđe je od presudnog značaja i za Aranđelovac, ali i za Mladenovac i Lazarevac, Raču, Despotovac, rekao bih za dobar deo Šumadije, Pomoravlja i za istočnu Srbiju. To će dovesti investitore u Aranđelovac, to će omogućiti svima vama lakše da dođete do Beograda, da se vraćate iz Beograda, omogućiti da imate čistiji vazduh, da imate mirniji i tiši centar grada. To će omogućiti budućnost vašoj deci”, poručio je Vučić na mitingu.