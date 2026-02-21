Predsednik Srbije Aleksandar Vučić : “Nema boljeg naroda od našeg, mnogo smo patnje proživeli, i nikada niko nije uspeo da nas slomi”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je selo Rgotina, gde je obišao rekonstruisani Dom kulture i razgovarao sa meštanima. Tom prilikom istakao je snagu i izdržljivost naroda, naglašavajući da Srbija uprkos brojnim izazovima nastavlja da ide napred.

„Nema boljeg naroda od našeg, mnogo smo patnje proživeli, i nikada niko nije uspeo da nas slomi. Veliki pozdrav za sve ljude iz sela Rgotina, obišao sam rekonstruisani Dom kulture, obećali smo – ispunili smo“, poručio je Vučić u objavi na društvenim mrežama.

Rekonstrukcija Doma kulture predstavlja deo šireg ulaganja u razvoj lokalnih sredina i unapređenje uslova života u seoskim područjima. Objekat je obnovljen kako bi meštanima pružio adekvatan prostor za kulturne, društvene i druge aktivnosti.

Tokom posete, predsednik je razgovarao sa građanima o daljim planovima i projektima, ističući da će država nastaviti da ulaže u ravnomeran razvoj svih krajeva Srbije.

Zajecaronline/J.V.

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. Legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.

Dođite da zajedno zapevamo najveće hitove Vesne Zmijanac, pevačice koja punih 50 godina publici pruža dobru pesmu i velike hitove poput: “Jorgovani”, “Svatovi”, “Kunem ti se životom”, “Nevera moja”, “Sto života”, “Ovo u grudima” …. Ne propustite koncert koji već obećava da će biti nešto posebno!

Datum: 14. maj 2026.

Mesto održavanja: Beogradska Arena

Organizator: Hype Entertainment

Prodaja ulaznica: Tickets.rs

LUKASOV JUBILEJ U ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.

Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.