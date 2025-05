“PREDSEDNIK DRŽAVE I NJEGOVI SARADNICI SU ME POSLUŠALI! BOŠKO NIČIĆ VAM JE TERET KOJI VAM DONOSI NEGATIVU – POMERITE GA” Saša Mirković o situaciji u Zaječaru

Prvi čovek produkcijske kuće “Hype”, Saša Mirković, imao je prvo javno pojavljivanje nakon stravičnog napada na njega.

On je govorio i o političkoj situaciji u gradu Zaječaru i objasnio zbog čega se više ne bavi politikom.

“Meni je drago zbog toga. Izbori su u mom Zaječaru, ja sam se odatle povukao. Mislim da bih danas dobio apsolutno puno glasova za gradonačelnika, ali nisam više prijavljen u tom gradu, pa nisam mogao. Prvi izbori u ovoj svoj ujdurmi su tamo. Poslušao me je, čuo me je negde i predsednik države i njegovi najbliži saradnici. Boško Ničić vam je teret koji vam donosi negativu. I donosio vam je negativu svih godina. Pomerite ga. Evo garantujem, razvaliće na izborima i oni (Vladimir Videnović) i doktor Ristović”, rekao je Mirković.

“PREDSEDNIK DRŽAVE I NJEGOVI SARADNICI SU ME POSLUŠALI! BOŠKO NIČIĆ VAM JE TERET KOJI VAM DONOSI NEGATIVU – POMERITE GA” Saša Mirković o situaciji u Zaječaru

Čelnik Hype-a je upitan zbog čega se povukao iz politike.

“Nije mene to nikad interesovalo. Zato što ne mogu da gledam te neradnike, dupelisce, uvlakače, saradnike sa kriminalcima – a da ih ne procesuriam. I ne mogu da učestvujem u tome”, rekao je.

“I odustaneš?”, upitao ga je voditelj.

“Ne nego kažem sebi neću da se bavim više ovim stvarima, nego ću na drugačiji način da…”, izjavio je vlasnik Hype imperije.

Odgovorio je na pitanje da li je prljavija estrada ili politika.

“Mislim da je prljavija estrada. U politici se to raščistilo dobrim delom. Mediji pomažu da se to rasvetli, kao i društvene mreže. Kod estrade je umiveno, pevaju im pesmice ’tilova za lilove’. Izigravaju narodu heroje, a sve su samo to nisu. Narod ih voli zato što ih oni uveseljavaju, a u principu su mnogo opasniji od političara”, rekao je Saša Mirković.

Pogledajte celo njegovo gostovanje na Face TV-u. Deo u kojem Mirković govori o politici i Zaječaru se nalazi od 48.37.



Zajecaronline.com V.M.