PRAVI SPEKTAKL! DRAGANA MIRKOVIĆ OTVORILA NOĆ ZA PAMĆENJE! PUBLIKA U TRANSU!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC
Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. Legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova.
Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.
Dođite da zajedno zapevamo najveće hitove Vesne Zmijanac, pevačice koja punih 50 godina publici pruža dobru pesmu i velike hitove poput: “Jorgovani”, “Svatovi”, “Kunem ti se životom”, “Nevera moja”, “Sto života”, “Ovo u grudima” …. Ne propustite koncert koji već obećava da će biti nešto posebno!
Datum: 14. maj 2026.
Mesto održavanja: Beogradska Arena
Organizator: Hype Entertainment
Prodaja ulaznica: Tickets.rs
KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
Dodaj komentar