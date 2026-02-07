PRAVI SPEKTAKL! DRAGANA MIRKOVIĆ OTVORILA NOĆ ZA PAMĆENJE! PUBLIKA U TRANSU!

Spektakl u Frankfurtu počeo je snažno! Dragana Mirković prva je izašla na binu i u sekundi zapalila atmosferu!

PRAVI SPEKTAKL! DRAGANA MIRKOVIĆ OTVORILA NOĆ ZA PAMĆENJE! PUBLIKA U TRANSU!

Dvorana je ispunjena do poslednjeg mesta, a publika je od prvog tona pokazala koliko je željna ovakvih večeri. Vriska, aplauzi, podignuti telefoni i blicevi koji osvetljavaju salu! Scena koja se retko viđa i koja jasno govori koliko je emocija večeras u vazduhu.

Uzbuđenje je obostrano!

Dragana sa bine šalje energiju, publika joj vraća još jače. Svaki refren peva se u glas, a emocije su na vrhuncu. Veče je tek počelo! Frankfurt će dugo pamtiti ovu noć!

Zajecaroline.com/Hypetv.rs