PRAVI SPEKTAKL! DRAGANA MIRKOVIĆ OTVORILA NOĆ ZA PAMĆENJE! PUBLIKA U TRANSU!

07.02.2026.
Foto: Hypetv

Spektakl u Frankfurtu počeo je snažno! Dragana Mirković prva je izašla na binu i u sekundi zapalila atmosferu!

Dvorana je ispunjena do poslednjeg mesta, a publika je od prvog tona pokazala koliko je željna ovakvih večeri. Vriska, aplauzi, podignuti telefoni i blicevi koji osvetljavaju salu!  Scena koja se retko viđa i koja jasno govori koliko je emocija večeras u vazduhu.

Uzbuđenje je obostrano!

Dragana sa bine šalje energiju, publika joj vraća još jače. Svaki refren peva se u glas, a emocije su na vrhuncu. Veče je tek počelo!  Frankfurt će dugo pamtiti ovu noć!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

foto: Promo

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. Legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.

Dođite da zajedno zapevamo najveće hitove Vesne Zmijanac, pevačice koja punih 50 godina publici pruža dobru pesmu i velike hitove poput: “Jorgovani”, “Svatovi”, “Kunem ti se životom”, “Nevera moja”, “Sto života”, “Ovo u grudima” …. Ne propustite koncert koji već obećava da će biti  nešto posebno!

Datum:  14. maj 2026.

Mesto održavanja: Beogradska Arena

Organizator: Hype Entertainment

Prodaja ulaznica: Tickets.rs

KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

