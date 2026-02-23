Pranje zavese šećerom? Starinski trik za belinu i čvrstinu

Ako ste primetili da su vaše zavese izgubile nekadašnju belinu i lagani, elegantni pad, rešenje možda već imate u kuhinji. Umesto jakih izbeljivača i skupih hemijskih sredstava, sve više domaćica ponovo koristi starinski trik koji daje iznenađujuće dobre rezultate – pranje zavesa uz dodatak šećera.

Iako zvuči neobično, šećer se ne koristi za uklanjanje mrlja, već kao prirodna završna obrada koja tkanini vraća čvrstinu i lep izgled.

Ova metoda nekada je bila uobičajena u domaćinstvima, a danas se vraća zahvaljujući savetima koji se dele na forumima i društvenim mrežama.

Šećer deluje blago, bez agresivnih sastojaka. Kada se rastvori u vodi i upije u vlakna, pomaže da zavese ne izgledaju mlitavo i izgužvano, već da zadrže lep oblik i strukturu.

ŠEĆER POMAŽE VLAKNIMA

Još jedna prednost ovog postupka jeste vizuelni efekat.

Šećer pomaže vlaknima da bolje reflektuju svetlost, pa zavese deluju svetlije i svežije, čak i ako su vremenom dobile blago žućkast ton zbog sunca ili grejanja.

Ako ih okačite dok su još vlažne, njihova sopstvena težina pomoći će da se prirodno isprave, pa peglanje često nije potrebno. Tanak sloj koji ostaje na vlaknima može usporiti ponovno nakupljanje prašine, što olakšava održavanje i sledeće pranje.

Zajecaronline/Najzena.alo.rs/N.B.

