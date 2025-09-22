Društvo Izdvajamo Vesti zanimljivosti

Pranje na ovoj temperaturi skupo i štetno za odeću!

22.09.2025.
foto:Pinterest

Pranje na ovoj temperaturi skupo i štetno za odeću!

Stručnjaci upozoravaju da je pranje na 40°C zapravo nepotrebno i štetno – i za odeću i za račun za struju.

Iako većina mašina nudi ovu opciju i mnogi je koriste, ona može dovesti do gužvanja, bržeg trošenja materijala, gubitka boje i veće potrošnje energije.

Umesto toga, preporučuje se pranje na nižim temperaturama – 30°C, pa čak i 20°C – jer moderne veš mašine i kvalitetni deterdženti bez problema uklanjaju prljavštinu i na tim podešavanjima. Važno je jedino prethodno tretirati tvrdokorne mrlje i po potrebi produžiti trajanje ciklusa.

Na taj način veš ostaje dugotrajniji, boje očuvane, a potrošnja energije manja.

Zaključak stručnjaka je jasan: nema pravog razloga da se odeća i dalje pere na 40°C, kada su hladniji programi jednako efikasni i daleko sigurniji.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

