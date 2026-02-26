Poznato zdravstveno stanje Ivice Dačića! Oglasio se predsednik Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se rano jutros sa najnovijim informacijama o stanju ministra unutrašnjih poslovaIvice Dačića.

“Jutro je, 5 i nešto u avionu za Kazahstan, ali ono što je mnogo važnije, posetio sam Ivicu jutros i Dačić je bolje, to je dobra vest, naravno, oprez je neophodan i dalje i ništa nije izvesno ali je bolje na radost njegove porodice i svih ljudi koji ga vole”, rekao je Vučić i dodao:

“Idemo za Kazahstan gde je -30 u ovom trenutku, tako da se spremamo malo drugačije da odgovorimo na hladnoću, a ono što je mnogo važnije to je da očekujemo topao doček, divnu dobrodošlicu, naši domaćini su odredili, pošto valjda prvi put otkad ja idem u posetu bilo gde da podignu Suhoje u znak velike počasti koju odaju svojim gostima i to je divan znak prijateljstva prema Srbiji, ali očekuju nas važni razgovori u svim sferama i o svim sferama društvenog života, rekao bih veliki sporazumi, važni dogovori i odlična poseta Kazahstanu i predsedniku Tokajevu.

“To su uvek dobre vesti za Srbiju”, naglasio je predsednik.

“Posetio sam Ivicu jutros. Lekari kažu da je stanje nešto bolje. Verujem u njega, a sad pravac Kazahstan, po velike rezultate za našu Srbiju”, napisao je Vučić u opisu snimka.

Dačiću se stanje iznenada naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a juče je primljen na bolničko lečenje, gde mu je konstatovana upala oba plućna krila. Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu “oterao” predsednik Vučić kada je video da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.

