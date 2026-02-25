IVICA DAČIĆ HOSPITALIZOVAN! Priključen na APARATE, ministar U TEŠKOM STANJU!

Predsednik SPS Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova u teškom je zdravstvenom stanju, smešten je hitno u bolnicu i priključen je na aparate.

Ivica Dačić (60) više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti.

IVICA DAČIĆ HOSPITALIZOVAN!

Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje.

Kako se saznaje, Dačiću je konstatovana obostrana upala pluća i da mu se stanje naglo pogoršava u poslednjih nekoliko sati.

Zaječaronline/E.B./24sedam

