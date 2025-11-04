POŽAR U NUKLEARNOJ ELEKTRANI U BUGARSKOJ! Na 150 kilometara od Srbije

Kako prenosi bugarski sajt Eurokom, pozivajući se na neimenovane izvore, trenutno je situacija pod kontrolom.

Dodaje se da nema izveštaja o povredama ili bilo kakvim poremećajima u radu pogona.

Bezbednosni sistemi postrojenja su funkcionalni, rade normalno, a proizvodni proces nije poremećen usled požara koji se dogodio u ponedeljak.

Navodi se i da je izgorela jedinica za napajanje bezbednosnog sistema.

Zajecaronline/Kurir/ Eurocom/N.B.

