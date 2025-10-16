Pomešajte sodu bikarbonu s ovim sastojkom – buđ u kupatilu nestaje u trenu!

Postoji jednostavan trik za izbeljivanje fuga u kupatilu koristeći samo dva prirodna sastojka koja verovatno već imate kod kuće: sodu bikarbonu i vodonik-peroksid.

Ekspertkinja za čišćenje Keri Hejl objašnjava da fugne s vremenom mogu potamniti zbog vlage, šampona, gela za tuširanje ili buđi, ali da je čišćenje mnogo lakše nego što mnogi misle.

Buđ u kupatilu nestaje u trenu!

Soda bikarbona deluje kao blag abraziv i dezodorans, dok vodonik-peroksid izbeljuje i uništava spore buđi, ali je bezbedniji za upotrebu od klasičnog izbeljivača.

Da biste očistili fugne, dovoljno je napraviti gustu pastu od ova dva sastojka i naneti je na prljave ili požutele fuge.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

