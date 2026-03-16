„POLICIJA NEKA RADI SVOJ POSAO“ Ekskluzivno oglašavanje Ace Lukasa nakon drame na pumpi: Pevač spasao radnika od NAORUŽANOG RAZBOJNIKA

Pevač Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas, kako nezvanično prenose domaći mediji, tokom noći je pomogao radnicima jedne benzinske pumpe na putu između Novog Sada i Sremske Kamenice, nakon što su se našli na meti razbojnika!

Prema nezvaničnim informacijama, pevač je naišao u trenutku kada je pomoć bila potrebna i reagovao kako bi zaštitio zaposlene na pumpi. Navodi se da je njegovom brzom reakcijom izbegnuta potencijalno ozbiljnija situacija.

– Noćas, odnosno jutros oko 4 sata, pljačkaš je došao na pumpu i radniku pretio nožem, tražeći da mu preda celokupan pazar. Slučajno, baš u to vreme, na benzinsku pumpu da natoči gorivo stao je naš poznati pevač. Čim je video šta se dešava, umešao se i uspeo da otera razbojnika – otkriva izvor za domaće medije. Prema njegovim rečima, na sreću niko nije povređen, a razbojnik nije uspeo da opljačka pumpu.

Aca Lukas se ekskluzivno oglasio za Hype TV pa poručio:

“Bio sam na pumpi, ne bih dalje na tu temu, neka policija radi svoj posao. Hvala.”

Zajecaronline/Hypetv/Kurir/ N.B.

