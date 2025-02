“POLICIJA ĆE PRONAĆI POČINIOCA OVOG KRIVIČNOG DELA!”

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, Ivica Dačić oglasio se za HYPE TV, nakon monstruoznog zločina i napada na HYPE TELEVIZIJU.

Dačić je osudio ovaj zločin i naveo da policija radi na rešavanju zločina:

”Policija radi na rešavanju ovog zločina. Niko nema pravo da napada medije kao ni jednog državljanina Republike Srbije. Policija će pronaći počinioca ovog krivičnog dela”, rekao je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, Ivica Dačić.

Oglasio se direktor i vlasnik Hype televizije i produkcije Hype Saša Mirković, nakon monstruoznog napada na televiziju Hype i pokušaja zastrašivanja.

“Da se razumemo i da me svi shvate. Nisam se sklanjao i savijao u mnogo većim napadima. I ni mene, kao ni @hypetv neće ućutati time što su poslali neku jajaru da zapali automobil Hype TV. “

”Da bi mene ućutali treba da me ubijete i to je poruka koju šaljem klošarima koji stoje iza ovog vandalskog čina! Mi ćemo svoj posao raditi kao i do sada na najprofesionalniji način i bićemo pravdoljubivi!”, napisao je Mirković.

Podsećamo, još jedan užasan čin i napad na HYPE televiziju dogodio se pre nekoliko dana. Osoba za kojom se traga je pokušala da uništi sigurnosne kamere Hype televizije.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/O.B.