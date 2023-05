Poklon za godišnjicu braka

Godišnjica braka poseban je dan u životima kako dragih dama, tako i njihovih jačih polovina. Bez obzira da li je prva, deseta ili pak pedeseta, svaka je vredna obeležavanja. Činjenica je da žene puno bolje „barataju“ sa datumima, a vi dragi naši muškarci nemojte se zabrojati i imajte na umu da vaša draga očekuje mali znak pažnje.

Koji poklon za godišnjicu je onaj „pravi“?

Tu pravila nema. Onaj PRAVI je onaj koji vi odaberete i smatrate da je najbolji izbor za vašu voljenu osobu. Nekada je zaista teško odlučiti se za to nešto, pogotovo ako osoba ima sve, ili u najgorem slučaju, ništa ne želi.

Da se ne biste previše zamarali, reći ćemo vam sa čime NIKADA nećete pogrešiti. Možete li pogoditi? Ako ste pomislili na cveće… sedi 5! Na današnjem „modernom“ vremenu, doći do cveća je mačji kašalj i jednostavnije je nego ikada. Ni Srbija ne zaostaje kada je reč o širokom izboru i odličnoj dostavi cveća, i zato odvojite par minuta svog vremena da posetite cvećaru ili pak kroz par klikova, online dođete do idealnog poklona za godišnjicu braka!

Nastavite sa čitanjem i saznajte neke od trikova kako da odaberete najbolje cveće.

Savršenstvo bez mane

Kažu da nijedna osoba nije savršena, ali vaša vaša voljena osoba je vama i više od toga, jer ste je baš takvu hteli, da zajedno dočekate starost. Ako je verovati da u svakom cvetu možete videti nešto što vas podseća na vašu ljubav, onda cveće zaista jeste savršenstvo bez mane.

Delo prirode koje vam je nadohvat ruke a koje istovremeno budi najlepša osećanja… tako jednostavno a toliko efektno zar ne? Ovo važi i za osobe koje nisu preterani ljubitelji cveća, jer biste mogli da ih iznenadite „nečim“ što nikako nisu očekivale.

Bez lažne skromnosti, cveće nikada i nikoga nije ostavilo ravnodušnim, pa tako ni vi nećete pogrešiti ako se odlučite da vaš poklon bude upravo neki cvetni aranžman, ili pak ona jedna najlepša ruža.

Govorite bez reči

„Srećna ti godišnjica“, „Volim te“, „Hvala ti što si uz mene“… Sve ovo i još mnogo toga cveće može reći umesto vas. Komunikacija postoji i bez reči, jednim pogledom ili gestom i sve će biti jasno kao dan.

Možda niste znali ali komunikacija putem cveća zaista POSTOJI i ima svoj zvaničan naziv, a to je floriografija. Svaki cvet, njegov oblik i boja nose poruku utkanu u sam cvet koja govori više od hiljadu reči. Ne morate provesti dane proučavajući šta svaki znači, ali nije loše znati da gotovo svaki ima svoju skrivenu porukicu.

Ako se baš želite dičiti znanjem, onda uz poklon ispričajte kratku priču zašto ste izabrali baš taj cvet i šta on predstavlja. Vaša voljena osoba će bez imalo sumnje ostati bez teksta i potrudit će se na sve načine da poklon ostane u najboljem stanju što je duže moguće.

Uskladite cveće sa prilikom

Ako mislite da je cveće kao poklon nedovoljno, uvek možete dodati neki slatki paketić, piće, komad odeće i sl. Međutim, i tada će cveće odneti svu slavu jer će se najduže pamtiti i svaki pogled na njega, izazvat će osmeh na licu voljene osobe.

Godišnjica braka je prilika vredna svakog slavlja i iskazivanja pažnje i poštovanja. Ako nemate baš nikakvog iskustva kada je cveće u pitanju, setite se one „crveno je znak ljubavi“. Nije bilo toliko teško! Da nije bilo ljubavi danas ne bi bilo ni godišnjice, i idealna je prilika da se odlučite za nešto jarko crveno. Pokažite da se vatra u vama nikada nije ugasila i da je sve isto kao prvog dana.

Romantični ste? Ako je tako, onda je roze nijansa vaša idealna. Grešite ako mislite da samo crvene nijanse „zrače“ ljubavlju. Duboke emocije, romantična ljubav, pažnja, to sve se veže za cveće koje poseduju tu boju. Širom sveta roze cveće stoji rame uz rame sa neprikosnovenim crvenim i belim, a ono što ih rangira jeste samo vaš izbor i odabir.

Pomisao na vašu voljenu osobu vodi vas do osećaja topline, pripadnosti, naleta pozitivne energije… sve to ukazuje da je narandžasta boja koju tražite. Boja sama po sebi predstavlja pokretačku energiju, uspeh i zadovoljstvo, a svi upravo priželjkujemo i takav brak.

Sve je to divno, ali kako mi neupućeni da kupimo to predivno cveće?

E pa VI neupućeni, niste ni svesni kako je to danas jednostavno. Činjenica je da je oko nas više betona nego prirode i zelenila gde biste mogli i sami pronaći prelepo cveće i onako „usputno“ oboriti s nogu vašu dragu osobu. Svima nam je ista sudbina pa se zato obraćamo našim divnim cvećarama koje sada posluju i online. Izbor je na vama da li ćete otići u onu izvornu, ili ćete ponudu pogledati na nekom od sajtova.

Putem online sajtova, cveće će biti u rukama vaše voljene osobe istog dana ili eventualno narednog, sve u skladu sa dogovorom. Vaše zahteve ispunit će iskusni cvećari koji s ljubavlju obavljaju svoj posao, pa će tu ljubav preneti i na cveće koje odaberete. Dupla doza ljubavi nikome nije naškodila!

Neka vas niko ne nagovara koji cvet trebate da odaberete. VI sada birate i birajte srcem, jer samo to je merodavno. Crveni, beli ili žuti, vaša voljena osoba će da pooludii.

Zaključak

Možda do sada niste imali priliku da se uverite šta sve cveće može, pa neka godišnjica braka bude vaš put do zvezda. Budite spontani, skromni, galantni, budite ono što vaša voljena osoba toliko voli u vama. Na kraju krajeva, iznenadite je sa još nekom vrlinom, emocijom, za koju nije ni znala da postoji. Nije sve u kulama i gradovima, to vremenom bledi, ali miris cveća koji vas obuzme na taj poseban dan, nikada neće nestati.

Da li je to samo maslačak, 50 ruža, buket za koji trebaju četiri ruke a možda i peta, ostat će zabeleženo u istoriji. Prisetite se samih početaka kao i svih razloga koji vas vežu do dan danas. Uživajte u toj i svakoj narednoj godišnjici, i ko zna, možda nam se nakon ovoga javite sa predivnim utiskom. Mada, kada malo bolje razmislite, vaša zajednička priča je i započela sa jednom ružom, zar ne?