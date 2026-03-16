Pojačane kontrole na granicama: Evo bez čega se više ne može ući u EU

Dosadašnja praksa pečatiranja pasoša na granici uskoro odlazi u prošlost.

Od 10. aprila na svim granicama Šengenskog prostora počinje puna primena EES (Entry/Exit System) sistema, što donosi nova pravila za državljane Srbije koji putuju u zemlje Evropske unije.

U praksi to znači da bez registracije u digitalnoj bazi podataka – koja uključuje skeniranje pasoša, uzimanje otisaka prstiju i biometrijsku fotografiju – ulazak u EU neće biti moguć.

Obavezna registracija

Putnici iz Srbije moraće na granici da prođu posebnu proceduru. Najpre će biti upućeni u trake namenjene državljanima zemalja van EU, a zatim sledi detaljna kontrola.

Postupak podrazumeva:

skeniranje pasoša uzimanje otisaka četiri prsta desne ruke fotografisanje kamerom visoke rezolucije

Ovi podaci se povezuju sa pasošem i čuvaju u sistemu do tri godine.

Precizno praćenje boravka u EU

Jednom kada putnik uđe u Evropsku uniju, sistem automatski beleži tačan datum i vreme ulaska, a isto važi i za izlazak iz Šengena.

To znači da više neće biti prostora za procene ili eventualna „gledanja kroz prste“ ako neko prekorači dozvoljeni boravak od 90 dana u periodu od šest meseci.

Ako sistem registruje prekoračenje boravka, automatski može pokrenuti proceduru zabrane ulaska.

Svaki prelazak granice se proverava

Prilikom svakog sledećeg ulaska u EU, putnici će biti identifikovani ponovnim skeniranjem pasoša i proverom lica putem kamere kako bi se potvrdilo da pasoš koristi ista osoba čiji su podaci u sistemu.U slučaju da neko tri godine ne putuje u EU, njegovi biometrijski podaci brišu se iz baze, pa će prilikom narednog putovanja morati ponovo da prođe kompletnu registraciju.

Zajecaronline.com/Alo!

