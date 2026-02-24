PODNETE 3 KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV DESINGERICE?! Evo šta je reper rekao u svoju odbranu!
Dragomir Despić Desingerica ponovo je na meti kritika zbog svojih vrlo čudnih nastupa. Naime, čak tri krivične prijave su podnete Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju protiv repera zbog nedavnog nastupa ujednom klubu u Vranju.
Performans koji je izazvao skandal
Podsetimko, Desingerica je 20. februara imao performans i to sa živim jagnjetom na sceni. Njemu su doneli živo jagnje koje se opiralo i pokušavalo da pobegne, dok je Despić izvodio svoju pesmu “Čokolada”. Izvedba je izazvala lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su izrazili šok i negodovanje zbog tretmana životinje.
3 krivične prijave
Iz Osnovnog javnog tužilaštva su potvrdili da su primili i tri krivične prijave protiv odgovornih ljudi u klubu u Vranju, gde je reper nastupao.
– U daljem toku postupka biće nadležnoj PU u Vranju stavljen zahtev zaprikupljanje potrebnih obaveštenja na sve okolnosti nastanka kritičnogdogađaja – navodi se u odgovoru OJT.
Desingerica o skandalu
Reper je progovorio o haosu i otkrio da nije odgovoran za ponašanje svoje publike i ljudi koji su punoletni.
– Nisam ja doneo. Ne mogu ja da vaspitavam ljude i objašavam šta ko treba da radi. Ljudi su generalno retardi. Sva sreća takvi su u manjini. Svi ko zombiji: „Desingerica zlostavlja…“. Pogledajte malo, pročitajte… – govorio je reper i dodao:
– Lako je govoriti šta ko treba da radi, ja se nikome ne mešam. Svako ima posledice za nešto što uradi. Punoletan čovek doneo je svoju ovcu, jagnje… On je taj koji je odgovoran, doneo je, ja sam iskreno bio u šoku. Ali mene kad počnu da nerviraju, ja onda namerno… Ja sam poljubio, kao prekstio, nisam u trenutku znao ni šta treba da radim. Ovo im je previše a kad ližu prste u pečenjari tad im je slatko, sve licemeri – govorio je Desingerica.
