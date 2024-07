Počinje kampanja “Vozi odmoran” sa ciljem smanjenja saobraćajnih nezgoda!

Počinje kampanja “Vozi odmoran”!

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio je danas, prilikom promocije kampanje “Vozi odmoran”, da je važna svaka aktivnost koja se sprovodi u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja, kao i da je svaki sačuvani život veliki uspeh.

Dačić je naveo podatak da svake godine u proseku po 500 ljudi izgubi život u saobraćajnim nesrećama.

Pored nastradalih osoba, u saobraćajkama bude i povređenih lica i onih koji su usled toga postali invalidi.

Potpredsednik Vlade je ukazao na to da u slučaju upotrebe alkohola ili narkotika postoje kaznene mere, ali da kada je reč o umoru, koji je značajan faktor u nastanku saobraćajnih nezgoda, ili kada se neko uspava u vožnji, tu pripadnici saobraćajne policije više ne mogu da pomognu ili da kazne.

S obzirom na to da će i ove godine veliki broj naših i stranih građana biti u tranzitu na našim putevima, veoma je važno da ih podsetimo na to koliko je značajno da voze odmorni, istakao je on.

Dačić je upozorio na to da trenutak nepažnje može da dovede do tragičnih posledica. Tokom letnje sezone 2023. godine poginulo je 50 osoba manje na našim putevima u odnosu na prethodne godine. Takav trend treba da se zadrži i ove sezone.

Ideal kome težimo jeste da ne bude uopšte nastradalih u saobraćajnim nesrećama, rekao je potpredsenik Vlade.

Dodao je da je možda pre dostupniji cilj da među poginulima nema dece.

Prema statistici, znatno je povećan broj vozača koji su zatečeni da upravljaju vozilima pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Dačić je izrazio zahvalnost svim učesnicima kampanje “Vozi odmoran”, partnerima, kao i medijima koji sve više izveštavaju o bezbednosti saobraćaja i na taj način pozitivno utiču na stavove i ponašanje građana.

Kampanja će se kroz brojne aktivnosti sprovoditi do sredine septembra.

