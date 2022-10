Počeo 5. Festival malih pozorišnih formi – Nenad Jezdić ispraćen ovacijama

U prepunoj sali pozorišta “Zoran Radmilović” u Zaječaru, sinoć je počeo 5. Festival malih pozorišnih formi, na kome će do 15. oktobra biti izvedeno sedam vrhunskih monodrama i duodrama iz Srbije, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine.

Na svečanosti otvaranja festivala direktor zaječarskog teatra Vladimir Đuričić je istakao da večeras počinje pozorišni praznik koji će ovoga puta, uprkos svemu, trajati 14 dana. Uprkos svemu, jer to je nezvanična deviza festivala. Tako se zove film o 75 godina pozorišta, koji će biti prikazan 16-og oktobra, a tako se zove i monografija pozorišta koja će biti predstavljena poslednjeg dana festivala „Dani Zorana Radmilovića“. Ove godine na festivalu će biti predstave za sve ukuse: komedije, drame, antička drama, predstave rađene po tekstovima klasika ali i savremenih pisaca. Biće i mnogo pratećih programa.

Festival je otvorio gradonačelnik Zaječara Boško Ničić i tom prilikom naglasio da naš grad ima čime da se ponosi kada je kultura u pitanju tokom cele godine, ali da je jako važno da Festival malih pozorišnih formi, kao i festival posvećen glumčini Zoranu Radmiloviću, našem Zaječarcu, traju i budu sve bolji, iz godine u godinu.

„Ovaj festival bi slobodno mogao da se nazove, u duhu ovog vremena, “Otvoreni Balkan” i nadam se da ćemo u bliskoj budućnosti to moći na još kvalitetniji način da ostvarimo. Na primer, pronalaženjem formi poput mjuzikla, koje će publika razumeti, uprkos jezičkim razlikama.”

Gradonačelnik Ničić je podsetio da je uz pomoć ministarstva kulture najpre opredeljeno 5 miliona za delimično renoviranje pozorišta, a zatim saopštio radosnu vest da je ovih dana iz ministarstva za ovu namenu predviđeno još 17 ipo miliona dinara, što znači da će renoviranje zaječarskog teatra biti završeno do kraja januara i da više neće biti problema ni sa tehnikom niti sa protivpožarnom zaštitom.

Nakon svečanog otvaranja festivala, odigrana je monodrama Zvezdara teatra iz Beograda, “Knjiga o Milutinu-prvi deo” Danka Popovića u režiji Egona Savina i maestralnom izvođenju Nenada Jezdića. Iako je predstava trajala dva sata, Jezdić je svojim glumačkim umećem uspevao da održi pažnju publike, koja ga je nagradila dugotrajnim ovacijama.

Na pitanje novinara koliko je teško da sam iznese dva sata na sceni igrajući Milutina, Nenad Jezdić je izjavio: „Meni energije kao i empatije za ovaj posao i za ulogu Milutina, nikada nije manjkalo. Za to što pričam i o čemu pripovedam kao Milutin i u njegovo ime. Sada sa ovim emocionalnim iskustvom koje ostvarujem sa publikom igrajući ovu monodramu, skoro da sam siguran da je najvažnije u ovom poslu osećati onaj unutrašnji proces njegovog žitija i njegove javne ispovesti, njegove dileme, a Milutin na kome smo stasavali i koji nas je definisao sve to i jeste. Milutin je neznani junak, paradigma istinskog patriotizma, istinske hrabrosti, istinskog junaštva. Svi ti ljudi znani i neznani, pa i sam Milutin su meni kroz ovaj tekst usadili jedan priziv, priziv da se to čuje i izgovori.”

Glavni junak ovog pozorišnog komada je običan seljak iz Šumadije, koji ne može da zažmuri na stradanje svog naroda. Njegov moral i junaštvo mu omogućavaju da sam sebi postavi pitanja kojih se ranije bojao da postavi. Sada, u ovoj monodrami postepeno navodi i gledaoce da razmisle o razlozima zbog kojih se vredi boriti za svoju zemlju i sve što joj je od Boga dato.

Kako i sam reditelj Egon Savin ističe, dužnost pozorišta jeste da se oduži velikim delima srpske književnosti, a adaptacija priče ‘Knjiga o Milutinu’ je pun pogodak u nestabilnim vremenima. Rat nikome ništa nije dobro doneo, a Milutin Ostojić svoj antiratni stav jasno izražava kroz osećanja, iskustva i dela kojim se njegovi potomci mogu ponositi. Istoimena knjiga je objavljena 1985. godine i ubrzo je postala najčitanija knjiga u Srbiji.

Festival malih pozorišnih formi, peti po redu, nastavlja se sutra u 20.00h predstavom KARMEN, Dramskog teatra iz Skoplja, u režiji Dejana Projkovskog i izvođenju Biljane Dragičević Projkovski.

U okviru pratećeg programa Festivala, publika će u 21,30h u Jazz cafeu 019, biti u prilici da pogleda predstavu ŽENA IZ PORTO PIMA „Fort Forno“ teatra, Bale i Reflektor Teatra iz Novog Sada, po konceptu i u režiji Miloša Latinovića, u izuvođenju Jugoslava Krajnova.