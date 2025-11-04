Počela primena EES-a na graničnom prelazu Reske-Horgoš!

Primena EES-a (Entry Exit System) na graničnom prelazu Reske-Horgoš počela je jutros, saopštio je Generalni konzulat Mađarske u Subotici.

Do 11. novembra, novi sistem registracije putnika biće uveden i na preostalim drumskim, železničkim i rečnim prelazima Mađarske i Srbije.

Mađarska granična policija svakom putniku iz trećih zemalja, uključujući i srpske državljane, pravi elektronski dosije, što podrazumeva fotografisanje lica i uzimanje otisaka četiri prsta desne ruke.

Za putnike sa pasošima Evropske unije nema promena.

Na mađarsko-srpskoj granici Tompa-Kelebija primena EES-a počela je 28. oktobra.

Starosna granica prema kojoj se primenjuje EES ne postoji, već će svi putnici morati da se podvrgnu registraciji, osim što će deca starosti do 12 godina života biti izuzeta od uzimanja otisaka prstiju.

EES će biti uvođen postepeno na graničnim prelazima sve do pune primene, koja se očekuje u aprilu 2026. godine.

