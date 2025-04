Počela naplata za ulazak u Nacionalni park Fruška gora!

Nacionalni park Fruška gora počeo je da naplaćuje naknadu za ulazak u zaštićeno područje koja iznosi 100 dinara za fizičko lice i 300 dinara za motorno vozilo.

Pomoćnik direktora NP “Fruška gora” Dragan Vidović rekao je za Tanjug da je naplata predviđena Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara. A cilj je zaštita prirode i životne sredine. On je napomenuo i da sav prihod od naknade ide na namenski račun koji se koristi za sređivanje Fruške gore.

“Ulažemo dalje u ovo područje kako bismo ga oplemenili i kako bi naši posetioci svaki put bili sve zadovoljniji”, rekao je Vidović i dodao da se od tih sredstava sređuju mobilijar, staze, travnjaci…

On je napomenuo da se može kupiti i godišnja karta za pešake od 600 dinara i vinjeta za vozila koja košta 1200 dinara. Godišnja karta predviđena je za one koji prolaze svaki dan preko Fruške gore.

Postoje i poprečni pravci koji i dalje ne podležu naplati, a to su Irig – Sremska Kamenica, Vrdnik – Rakovac. Beočin – Bešenovo, Sviloš – Ležimir, ali je u planu da rampe budu svuda postavljene.

