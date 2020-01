Počela isplata penzija, povećanje tek u februaru

Najavljeno povećanje penzija po takozvanoj švajcarskoj formuli počeće da se primenjuje tek od januarske penzije u 2020. godini, a čekovi penzionera u Srbiji biće veći od 500 do 7.000 dinara u zavisnosti od toga koliki iznos sada primaju. Sledeće uvećanje penzija , kako je najavio ministar finansija Siniša Mali najstariji sugrađani mogu očekivati tek u januaru 2021. godine.

Najbrojnija grupa penzionera, koju čini više od petine najstarijih (njih 21,5 odsto), čije su penzije od 10.000 do 15.000 dinara, u novčanicima će imati od 540 do 810 dinara više. Najstariji građani koji mesečno dobijaju između 15.000 do 20.000 dinara, i kojih ima 218.350, mogu da računaju na 810 do 1.080 dinara više, a oni kojima na čeku stoji iznos od 20.000 do 25.000 dobiće povišicu između 1.080 i 1.350 dinara.