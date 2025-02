Planska isključenja struje za 12. februar

Planska isključenja struje za sredu 12. februar 2025. godine

Zbog radova na redovnom održavanju mreže, iz Elektrodistribucije u Zaječaru najavljena su planska isključenja struje za sredu 12. februar.

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na redovnom održavanju mreže sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Zbog toga, sutra, 12. februara, u periodu od 08 do 09 sati i 30 minuta bez električne energije biće Lubnica – potez Valera, od 10 do 11 sati i 30 minuta struju neće imati Veliki Izvor, dok od 14 do 15:30 časova, bez struje će biti Gradskovo, Mali Jasenovac, Veliki Jasenovac, Šipikovo.

„Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zaječar, kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja. Zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje. Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom“, saopštavaju iz ovog preduzeća.

Neplanirana isključenja mogu biti uzrokovana kvarovima, vremenskim nepogodama, nesrećama ili drugim neočekivanim događajima.

