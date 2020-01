Planinari osvojili Rtanj 37. put

„Božićni uspon na Rtanj“ je jedna od namjasovnijih akcija koja okuplja planinare iz cele Srbije i zemalja iz okruženja kojom se započinje planinarska godina. Organizator, zaječarsko Omladinsko planinarsko smučarsko društvo „Dragan Radosavljević“ ove akcije realizuje od 1983. godine.

„Organizatori su bili odlični domaćini akcije. Počevši od našeg dolaska i prihvatanja, voženja staze i bezbednosti na samoj stazi i na kraju do podele zahvalnica i tradcionalnog druženja. Nakon jutranjeg okupljanja kod motela “Balašević” krenuli smo u osvajanje timočke planine iz dva pravca. Oni koji su želeli da do vrha dođu severnom stranom pošli su iz kamenoloma Mirovo, a oni drugi sa juga iz naselja Rtanj. Obe staze skoro su podjednake dužine, oko 15 kilometara. Poslužilo nas je ovog puta i vreme, tako da je sve proteklo u najboljem redu“, istakli su učesnici uspona.

Rtanj je poznato stecište planinara, ljubitelja visine i prirode, pa se tako se na ovoj planini izvode brojne planinarske akcije, od onih republičkog karaktera, do pojedinačnih izleta planinara i planinarskih društava. Jedna od akcija koja ima poseban značaj jeste „Božični uspon na Rtanj“, koja se svake godine organizuje u januaru mesecu, već 37 godina uzastopno.

Rtanj je planina koja se nalazi u istočnoj Srbiji, nadomak Boljevca. Pripada Karpatsko-balkanskim planinama, a najviši vrh je Šiljak (1565 m). Severna strana planine prekrivena je šumama i pašnjacima, obrasla autohtonim biljnim vrstama i obiluje izvorima pitke vode.

Na vrhu Šiljak nalazi se od 1932. godine kapelica koja je danas u ruševinama, a postoji inicijativa da se ona obnovi. Legende o ovoj planini su brojne, počev od one da se sa nje vidi ušće Save u Dunav, preko blaga koje je u njoj sakriveno, vanzemaljaca koji je posećuju, pa sve do pozitivne energije kojom ona zrači. Legenda kaže da se u utrobi ove planine kriju zlato i dragulji. Po predanju, ovde je živeo čarobnjak čiji je dvorac postojao na ovom mestu i bio visok koliko i današnja planina, u kome je čuvano ogromno blago. Ove priče su dovele do toga da su tragači za zlatom u nekoliko navrata dinamitom razrušili kapelicu posvećenu Svetom Đorđu na vrhu planine, koju je svom mužu Julijusu Minhu, bivšem vlasniku rudnika na Rtnju, podigla supruga Greta.