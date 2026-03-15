Penzionerima uskoro stiže socijalna pomoć – poznat početak podele
Po okončanom postupku rangiranja penzionera koji su se prijavili za pakete solidarne pomoći i svođenja broja korisnika koji su ostvarili pravo na broj ugovorenih paketa, verifikovane su i objavljene preliminarne liste, a u toku je prijem i rešavanje prigovora onih koji nisu ostvarili pravo na paket pomoći u ovoj godini, navodi Fond PIO.
Ovaj postupak završiće se narednih dana i podela paketa počeće 20. marta u gradskim i opštinskim udruženjima penzionera širom Srbije.
Ovo su kriterijumi
Podsećaju da je, u skladu sa izmenama Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija RF PIO, osnovni kriterijum za dodelu paketa solidarne pomoći ove godine da visina penzije ne prelazi najniži iznos penzije uvećan za 10 odsto, što iznosi 34.201,32 dinara, a u slučaju da korisnik prima i penziju iz inostranstva, iznosi penzija u zbiru ne mogu biti veći od 34.201,32 dinara.
Ko ima prioritet?
Kako je propisano Pravilnikom, prilikom utvrđivanja rang-liste za dodelu solidarne pomoći prednost imaju samohrani korisnici ili korisnici u višečlanom domaćinstvu kome je jedini izvor prihoda penzija (koja ne prelazi 34.201,32 dinara), a prioritet imaju i korisnici penzija stariji po godinama života.
Solidarna pomoć se dodeljuje korisnicima penzija u vidu jednoobraznih, standardizovanih paketa sa prehrambenim namirnicama i sredstvima za higijenu, putem sprovođenja jedinstvene nabavke, a poslovi sprovođenja ove nabavke poveravaju se Savezu penzionera Srbije. SAPENS transparentno sprovodi nabavku i distribuciju paketa udruženjima i odborima korisnika penzija, koji dalje distribuiraju pakete do samih korisnika. Na ovakav način se dolazi do bolje cene pojedinačnih paketa i njihove standardizacije, odnosno do toga da svakom penzioneru pripadne paket iste sadržine.
100.000 penzionera dobiće pakete solidarne pomoći
Za ovaj vid društvenog standarda ove godine su opredeljena sredstva u visini od 240 miliona dinara, što je značajno više u odnosu na sredstva utrošena za ove namene prethodnih godina. Zahvaljujući tome pakete solidarne pomoći tokom 2026. godine dobiće više od 100.000 korisnika penzija, piše na zvaničnoj stranici Fonda PIO.
Zajecaronline/Bizportal.rs
